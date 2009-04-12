Помолодшати на 20 років і прожити життя заново!

Батько сімейства Майк О’Доннел переживає кризу середнього віку - коли маєш кохану дружину, любих дітей... але все ж чогось не вистачає. І ось, одного ранку, після низки загадкових подій, він прокидається... 17-річним підлітком.Чоловікові нічого не залишається, як почати звикати і до нового тіла, способу життя... і знову йти вчитись до школи. Там Майк опиняється поруч з власними дітьми.Режисер Барр Стірс, сценарій належить перу Джейсона Філарді. В головних ролях - Метью Перрі, Зак Ефрон та Леслі Манн. За сучасними голлівудськими стандартами, бюджет стрічки досить скромний - 33 мільйони доларів. Комедійний фільм "Знову 17" в українських кінотеатрах з’явиться на початку літа цього року.