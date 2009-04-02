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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Знову блокада

18:34, 2 квітня 2009 264

Верховну Раду надійно заблокували.

Нардепи від Партії Регіонів з самого ранку взяли в облогу всі стратегічні об’єкти сесійної зали - двері, якими входить спікер, президію та трибуну. Для більшої атракції - щедро завішали приміщення плакатами. Олександр Єфремов (заступник голови фракції Партії Регіонів): "Два дня ми будемо блокувати трибуну ВР з вимогою внести до залу засідань антикризову програму і зміни до бюджету. І завтра проходитимуть попереджувальні акції пікетування." Ложку дьогтю регіоналам підсунув лише парламентський телеканал. Блокувальники хотіли, аби їхню акцію бачила вся країна, однак, канал "Рада" не вів пряму трансляцію з сесійної зали. Ганна Герман (народний депутат, фракція Партії Регіонів): "Ми будемо змушені зробити все, щоб відсторонити керівництво каналу від роботи і від телеканалу "Рада", який не є приватною лавочкою ні для кого, і для голови Верховної Ради в тому числі." Колеги по парламенту дій регіоналів не зрозуміли. Фракції більшості розповіли - антикризова програма, на якій так наполягають біло-блакитні, ще з грудня припадає пилом у парламентських комітетах. Микола Томенко (віце-спікер Верховної Ради, фракція БЮТ): "14 квітня, не треба нічого міняти, ми розглядаємо програму діяльності Кабміну по подоланню світової фінансової кризи і поступальний розвиток. Нагадаю, що це не є нова програма, яка вже кілька місяців тут у Верховній Раді. Єдине, що парадокс цієї програми полягає в тому, що, можливо, наші колеги з Партії Регіонів тільки тепер дізналися, що ця програма тут вже кілька місяців блукає стінами ВР України." Відтак, у коаліції припускають, що реальна причина блокування парламенту - спільне бажання Партії Регіонів та Банкової провести дострокові парламентські вибори. Олег Ляшко (народний депутат, фракція БЮТ): "Насправді те, що вони роблять - це самовбивство. Будуть дострокові вибори і от побачите, дай Бог, щоб третина від Партії Регіонів залишилася після отакої боротьби із кризою." Олег Зарубінський (народний депутат, фракція Блоку Литвина): "Це абсолютно особистий, меркантильний інтерес пана Балоги. Але він збігся з інтересом, або метою Партії Регіонів. Тобто мотиви різні, а мета однакова." Схожа позиція і в самої Тимошенко. На компліменти прем’єрка не поскупилася. Партія регіонів в її очах вже стала "сомалійськими піратами", а тандем Януковича з Президентом - новим ТзОВ. Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Я просто почитала оці всі плакати, якими ПартіяР сьогодні обвішала Верховну Раду. Ви пам’ятаєте "Записки сумасшедшего", да? Сьогодні в парламенті на стінах ми можемо їх почитати." Тим часом регіонали своїх позицій здавати не збираються. Сесійну залу вони блокуватимуть навіть вночі - для цього регіонали навіть склали графік чергувань.    
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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