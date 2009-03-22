Знову холод

Весна відступає.

Попри те, що за календарем вже кінець березня - снігом українці ще натішаться. Синоптики прогнозують з початку тижня холодну погоду. Холодні фронти з мокрим снігом і дощем пройдуться в понеділок усіма областями України. Найбільше дістанеться Західним регіонам - там поривчастий вітер і до 7 градусів морозу вночі, у північно-східних областях - до мінус 10.У столиці в понеділок прогнозують близько 4 градусів морозу. Як попереджають синоптики - погода вередуватиме кілька днів. За їхніми спостереженнями - березень найменш передбачуваний своєю погодою - так за даними центральної геофізичної обсерваторії, 23 березня 1913 року - природа побила рекорд тепла - плюс 20 градусів за Цельсієм. Найнижча ж позначка ртутного стовпчика - мінус 17 градусів морозу цього дня була у 1942 році.