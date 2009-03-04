Брітні Спірс знову на сцені.

Концертне турне співачки на підтримку останнього альбому Circus розпочалося виступом у Нью-Орлеані. Сценічний образ Брітні повністю відповідав назві платівки - "Цирк". Облягаюче трико, батіг, акробати та жонглери - все це створювало відповідну циркову атмосферу.А виконуючи один із своїх останніх хітів - композицію Piece of me, Брітні навіть замкнула себе у великій позолоченій клітці. Спілкуватися з публікою співачка, однак, не стала. Лише в кінці майже двогодинного шоу, вона промовила "Дякую тобі, Нью-Орлеан". Деякі журналісти взагалі запідозрили Брітні у використанні фонограми, через те, що кілька разів її губи рухалися явно не в такт словам пісні.Як би там не було, таких овацій по закінченні виступу Брітні Спірс не чула вже давно, адже упродовж останніх чотирьох років її кар'єра впевнено йшла на спад. І ось тепер можна стверджувати, що Брітні дійсно змогла повернутися назад - до всесвітньої слави та популярності.