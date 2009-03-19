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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Знову обвал

14:51, 19 березня 2009 240

У Львові на вулиці Генерала Грицая провалилася частина дороги.

А разом із нею і вантажівка. Кажуть - винен розгерметизований колектор, який підмиває прилеглі до нього ґрунти. Це вже другий обвал, який стався на цій вулиці цьогоріч, втім, припускають у місцевому водоканалі, не останній. Вантажівку, яка застрягла у майже п’ятиметровій ямі, з першої спроби витягти не змогли. З початку року на прибудинкових територіях у Львові таких обвалів було десять. На колекторі - вперше. Надзвичайники винуватять Водоканалівців, останні захищаються - не мають коштів.Володимир Садовий (головний інженер ЛМКП "Львівводоканал"): "Виділено частково кошти. В сумі десь приблизно до мільйона гривень, але це від Переяславської, Корольова початок Грицая. А на інші не виділено. Практично кошти на такі аварійні ситуації не передбачені міським бюджетом - це все є на нашому самофінансуванні."Роботу колектора обіцяють відновити якнайшвидше, а обвал - засиплять. Щоправда, гарантувати, що більше обвалів на цій вулиці не буде, фахівці не беруться. Євген Басан (начальник відділу захисту населення і території): "Тому що це є ознака того, що розгерметизований такий колектор і витоки з нього підмивають справа чи зліва, зверху чи знизу, підмивають ґрунт який біля нього знаходиться."Водоканалівці називають цю вулицю аварійною. Тому й пропонують заборонити тут рух транспорту.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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