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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Знову у вогні

Фінансові ринки 14:23, 3 березня 2009 261

"Зелений континент" знову охоплює полум'я - стихія наступає на Мельбурн.

В умовах спекотної та вітряної погоди у Австралії спалахують все нові осередки пожеж. Масштабними руйнаціями вогонь загрожує на цей раз Мельбурну - другому за величиною місту країни. Скошені полум'ям дерева падають, руйнуючи лінії електропередач.Представники властей рекомендують мешканцям не покидати без зайвої потреби своїх домівок. У зоні потенційної небезпеки позакривали сотні шкіл, керівництво компаній скоротило робочий день для своїх працівників. На боротьбу з вогнем кинуто близько 5 тисяч пожежників, залучають також рятувальні бригади з сусідніх регіонів. У штаті Вікторія оголошено надзвичайний стан. Влада побоюється повторення трагедії минулого місяця, коли у пожежах загинуло понад 200 людей.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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