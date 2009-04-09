Знову в сідлі!

"Великий керманич" залишився біля керма влади.

Лідера КНДР Кім Чен Іра переобрали в ході сесії парламенту країни на найголовніший керівний пост країни - посаду голови Національного комітету оборони. Таким чином північнокорейський лідер вже втретє став головнокомандувачем збройними силами КНДР з моменту свого приходу до влади. Також Кім Чен Ір обіймає посаду голови правлячої Трудової партії КНДР. Зазначимо, Кім Чен Ір успадкував владу в країні після смерті в 1994 році його батька, першого президента КНДР Кім Ір Сена. Тепер пост президента скасовано, але повнота влади зосереджена в руках голови Комітету оборони. Нагадаємо, минулого року довга відсутність Кім Чен Іра перед публікою спричинила чутки про його можливу смерть від інсульту. Щоправда зараз "Великий керманич" надзвичайно активний та постійно буває перед телекамерами. Хто стане наступником 67-річного лідера країни наразі невідомо. Деякі аналітики прогнозують, що новим лідером Північної кореї може стати один із синів Кім Чен Іра.