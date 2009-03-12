Знову в сім'ї

Через 40 років перерви Франція повертається у НАТО.

Президент Франції Ніколя Саркозі офіційно заявив, що його країна повертається в структури військового командування Північноатлантичного альянсу. Саркозі назвав це рішення ”вільним вибором Франції”. Зазначимо, Париж покинув військові структури НАТО в 1966 році, коли при владі перебував Шарль де Голь.В такий спосіб перший президент П'ятої республіки хотів продемонструвати незалежність Франції від США. При цьому Париж формально залишався членом військового блоку. В останні роки Франція підтримувала чимало військових операцій НАТО і відправляла своїх військовослужбовців, однак не мала своїх представників у вищому командуванні Північноатлантичного альянсу. Цікаво, що за повне повернення Франції в НАТО в 2008 році виступили лише 38% французів, 34% висловилися проти.