Знову "вдома"

Скандальний суддя Зварич знову у Львові.

Колишнього голову Апеляційного адміністративного суду Львівщини Ігоря Зварича перевезли до Львівського слідчого ізолятора. Як повідомляють в Управлінні Державного департаменту України з питань виконання покарань "життю ув'язненого нічого не загрожує" і нагнітати ситуацію щодо загрози життю Зварича не варто.Нагадаємо, екс-суддю Львівського апеляційного адмінсуду звинувачують у хабарництві в особливо великих розмірах. Під час обшуку квартир судді та шести його колег правоохоронці виявили 1 мільйон доларів та 2 мільйони гривень. З грудня Зварич переховувався від слідства, втім 9 березня екс-суддю знайшли у його ж квартирі і відтоді утримують під вартою. Вчора Апеляційний адмінсуд Києва відмовився відпустити Ігоря Зварича під підписку про невиїзд.