Знову вибори?

Парламент можуть оновити ще до обрання нового Президента.

Принаймні дострокових виборів до Верховної Ради не виключає чільний Глава держави Віктор Ющенко. Щоправда є дві умови - потрібно змінити виборчу систему, запровадивши відкриті списки і паралельно модернізувати конституцію - переконаний Президент. Водночас ініційований блоком Тимошенко проект змін до Конституції, який передбачає значне збільшення повноважень прем’єра та можливість обрання Президента парламентом, Ющенко вважає неприйнятним.Дострокових виборів Ради і Президента дуже хоче лідер Партії Регіонів Віктор Янукович. Він пішов би голосувати чим скоріше, тим краще, а бажано вже у першому півріччі цього року - заявив головний регіонал в інтерв’ю одному з телеканалів. Заради втілення своєї мрії Янукович готовий сісти за один стіл з Президентом та прем’єркою, аби разом прийняти рішення про дострокове голосування.