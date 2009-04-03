Зняли блокаду

Фракція Партії регіонів, як і обіцяла, розблокувала парламентську трибуну.

Ближче до обіду, коли депутатський робочий день добігав кінця, біло-блакитні нардепи познімали красномовні плакати, що прикрашали сесійну залу. Атрибути парламентських протестів дбайливо позбирали до купи, аби приберегти на майбутнє.Юрій Мірошниченко (народний депутат, фракція Партії регіонів): "Знаючи репутацію наших колег, нам доведеться тримати, як колись паровоз на запасному шляху".В понеділок нардепи чекають на високого гостя. В будівлі під куполом прийматимуть голову Європарламенту Ганса-Герта Поттерінга, і сваритися перед таким гостем не годиться. Однак, політичні опоненти регіоналів вважають, що вдавати цивілізованих парламентарів біло-блакитним запізно - репутацію вже все одно підмочили.Андрій Шкіль (народний депутат, фракція БЮТ): "Якщо на такому бек-граунді будуть виступати представники європейських парламентських інституцій, то в принципі я вважаю, що тоді краще і не виступати, бо це має бути нормальний парламентський день. Якщо це перерва в блокуванні, то я висловлюю таку позицію, що в принципі тоді це і не потрібно, тому що дискредитація буде така, що плінтус для нас буде недосяжна висота".Якщо в Верховній раді по обіді запанував принаймні тимчасовий спокій, то на центральних вулицях столиці було аж надто галасно. Затяті парламентські блокувальники пішли підтримувати своїх однопартійців, які з самого ранку підігрівали натовп на мітингах.Регіонали зібрали людей на Майдані, під кабміном і парламентом. І все це заради того, щоб зробити владі останнє попередження.Віктор Янукович (лідер Партії регіонів): "Давайте ми дамо ще один шанс 14 числа, оскільки вони пообіцяли показати ту антикризову програму, яка у нас є, і ми з вами зробимо остаточний висновок. Ми зробимо перерву у наших акціях протесту, і якщо станеться таке диво, дай Боже, ми їм побажаємо. Більше того ми готові підставити їм свої плече".Якщо у призначений термін антикризової програми не буде, протестні акції відновляться, пообіцяв лідер регіоналів. Спікер парламенту Володимир Литвин називає дії біло-блакитних абсурдними. Він закликає регіоналів схаменутися. Мовляв, після влаштованих безладів далеко не всіх із них виборці оцінять гідно під час наступних виборів.Володимир Литвин (голова Верховної ради): "Що приховується за абсурдними ультимативними вимогами? Відповіді бачаться такі: відвернути людей від кризи у власному партійному середовищі, від тих проблем, які самі ж створили, перебуваючи у центральній виконавчій владі вчора і здійснюючі місцеву владу в багатьох регіонах до сьогодні".Тим часом "бютівці" запевняють, що 14 квітня з їхньою антикризовою програмою зможуть ознайомитися усі охочі. Водночас біло-сердечні пропонують регіоналам поділитися з парламентом їхніми власними здобутками, тобто розрекламованою антикризовою програмою Партії регіонів.