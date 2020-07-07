На початку липня золотовалютні резерви зросли до понад 28,5 мільярда доларів. Це максимальний показник за останні 8 років.

Востаннє такі показники були восени 2012 року

У липні обсяг резервів збільшився на 12,4% у порівнянні з показниками червня. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

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Востаннє на такому рівні золотовалютні резерви були восени 2012 року.

Причини зростання резервів:

перший транш МВФ;

операції НБУ на міжбанку;

переоцінка фінансових інструментів.

Наразі обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту. Зазначимо, що мінімальний безпечний показник – 3 місяці.

Що таке золотовалютні резерви? Це – запаси іноземної валюти або золота, якими управляє Нацбанк. У непередбачуваних умовах можна скористатись цими накопиченнями. Також міжнародні резерви потрібні, аби коригувати курс національної валюти.

Зверніть увагу! Наразі Нацбанк працює без очільника. Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. 3 липня Верховна Рада підтримала відставку очільника регулятора. Наразі обов'язки голови НБУ виконує Катерина Рожкова.