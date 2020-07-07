Золотовалютні резерви України зросли до 8-річного максимуму
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На початку липня золотовалютні резерви зросли до понад 28,5 мільярда доларів. Це максимальний показник за останні 8 років.
Востаннє такі показники були восени 2012 року
У липні обсяг резервів збільшився на 12,4% у порівнянні з показниками червня. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
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Востаннє на такому рівні золотовалютні резерви були восени 2012 року.
Причини зростання резервів:
- перший транш МВФ;
- операції НБУ на міжбанку;
- переоцінка фінансових інструментів.
Наразі обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту. Зазначимо, що мінімальний безпечний показник – 3 місяці.