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Зона євро

Фінансові ринки 14:37, 1 березня 2009 199

Країнам Балтії та Болгарії відмовили у прийнятті у зону євро.

Керівництво ЄС відкинуло варіант негайного прийнятті до єврозони Латвії, Литви, Естонії та Болгарії для того, аби допомогти цим країнам стабілізувати національні економіки.Останні 2 тижні високопоставлені представники 4 країн вели конфіденційні консультації із керівництвом ЄС. Одним із головних аргументів було те, що ці держави мають жорстку прив’язку курсу своєї національної валюти до євро. Однак провідні держави єврозони висловились проти її розширення в умовах економічної кризи.Тим паче, країни Балтії і Болгарія не пройшли відповідного процесу приведення свої економік до стандартів зони євро. Тепер перед республіками Балтії постає дилема - зберігати й далі жорстку прив’язку курсу своїх валют до євро і тим самим поглибити внутрішню кризу чи відмовитись від цього, що може спричинити стрімке зростання інфляції. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 березня 2009
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