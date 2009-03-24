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Sony Ericsson

19:16, 24 березня 2009 266

Компанія Ericsson спростувала чутки про вихід зі спільного підприємства Sony Ericsson.

Повідомляє lenta.ru з посиланням на заяву представника Ericsson. Шведській компанії Ericsson належить в СП половина акцій, рештою володіє японська Sony. Наприкінці минулого тижня в пресі з'явилась інформація про те, що Ericsson планує продати свою частку. Покупцем мала би бути Sony, яка начебто вела переговори з банками про надання кредиту для викупу акцій.Sony Ericsson посідає п'яте місце у світі за обсягом виробництва мобільних телефонів. У 2008 році вона виготовила більш ніж 96 млн. цих пристроїв. За підсумками першого кварталу цього року представники Sony Ericsson чекають різкого падіння попиту на свою продукцію. Компанія планує реалізувати лише 14 млн. телефонів у порівнянні з 22 млн. за аналогічний період торік. Відповідно прогнозовані збитки Sony Ericsson за I квартал становитимуть щонайменше 340 млн. євро. Для порівняння, рік тому квартальний прибуток компанії сягав 133 млн. євро.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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