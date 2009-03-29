Sony Ericsson Open. Жінки

Єлена Янковіч сенсаційно покидає Маямі.

Сербська тенісистка, що була третьою сіяною на турнірі, вже в першому для себе поєдинку в двох сетах поступилася Гізелі Дулько з Аргентини. 6:4 в першому сеті і тай-брейк у другому. В 1/16 фіналу латиноамериканка поміряється силами Іветою Бенесовою з Чехії.Натомість жодних проблем у другому раунді не мала перша ракетка світу - Серена Вільямс. Під гарячу руку американці потрапила її співвітчизниця Алекса Глетч – 6:2, 6:3. Наступна суперниця Серени - китаянка Шуай Пенг.Почин молодшої підтримала і старша з сестер Вільямс - Венус. Вона теж у двох сетах перемогла Шахар Пір із Ізраїлю. Щоправда віддала суперниці на гейм більше, аніж Серена. Двічі по 6:3, відпочинок замість турніру в Індіан-Уелсі пішов темношкірим королевам корту на користь.