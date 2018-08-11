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Зорепад Персеїда: де українцям спостерігати за найяскравішим явищем року

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Зорепад Персеїда: де і коли дивитись
Зорепад Персеїда: де і коли дивитись / Фото з відкритих джерел

Цих вихідних українці матимуть змогу побачити найяскравіший зорепад року – Персеїду. Найактивніший потік метеорів буде у ніч з 11 на 12 липня.

Про це повідомляє ТСН.

Зорепад почався ще 9 серпня, а пік припадає на ніч 11 серпня та 12 серпня о 22:00. Також яскравим явище буде у ніч на 13 серпня, після опівночі.

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Найкраще спостерігати за зорепадом на відкритій території за містом, адже світло міста може затьмарити явище.

Де дивитись на зорепад Персеїда

Де дивитись на зорепад Персеїда

Що таке зорепад Персеїда? Це явище, що утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з часток згорають в земній атмосфері, внаслідок чого і утворюється "зоряний дощ".

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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