Зорепад Персеїда: де українцям спостерігати за найяскравішим явищем року

Цих вихідних українці матимуть змогу побачити найяскравіший зорепад року – Персеїду. Найактивніший потік метеорів буде у ніч з 11 на 12 липня.

Про це повідомляє ТСН.

Зорепад почався ще 9 серпня, а пік припадає на ніч 11 серпня та 12 серпня о 22:00. Також яскравим явище буде у ніч на 13 серпня, після опівночі.

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Найкраще спостерігати за зорепадом на відкритій території за містом, адже світло міста може затьмарити явище.

Де дивитись на зорепад Персеїда

Що таке зорепад Персеїда? Це явище, що утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з часток згорають в земній атмосфері, внаслідок чого і утворюється "зоряний дощ".

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