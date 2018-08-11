Зорепад Персеїда: де українцям спостерігати за найяскравішим явищем року
Цих вихідних українці матимуть змогу побачити найяскравіший зорепад року – Персеїду. Найактивніший потік метеорів буде у ніч з 11 на 12 липня.
Про це повідомляє ТСН.
Зорепад почався ще 9 серпня, а пік припадає на ніч 11 серпня та 12 серпня о 22:00. Також яскравим явище буде у ніч на 13 серпня, після опівночі.
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Найкраще спостерігати за зорепадом на відкритій території за містом, адже світло міста може затьмарити явище.
Де дивитись на зорепад Персеїда
Що таке зорепад Персеїда? Це явище, що утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з часток згорають в земній атмосфері, внаслідок чого і утворюється "зоряний дощ".
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