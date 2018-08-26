Зоря – Десна: відео голу матчу УПЛ
"Зоря" на "Славутич-Арені" приймає новачка УПЛ чернігівську "Десну".
Гол Сергія Старенького, 11 ("Десна") – 0:1
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Джерело: 24 Канал
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