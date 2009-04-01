18:30
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Зоряний шлях-2"

10:52, 1 квітня 2009 245

Не встигла вийти перша стрічка, як студія планує зйомки сиквелу.

Не встиг ще показати себе в прокаті перший "Зоряний шлях", як Paramount Pictures уже планує зйомки сиквелу стрічки. Студія вже найняла сценаристів для написання сценарію майбутнього кінопроекту. Режисер оригінального фільму Джей Джей Абрамс цього разу виступить у ролі продюсера.Кому ж студія довірить постановку фільму - наразі невідомо. За попередньою інформацією, сюжет до майбутнього "Зоряного шляху" має бути готовий уже до кінця цього року. Сам же фільм вийде в прокат орієнтовно 2011-го.Нагадаємо, перший "Зоряний шлях" Абрамса вийде в прокат лише влітку цього року. І, тим не менше, згідно з численними опитуваннями, стрічку вже називають найочікуванішим фільмом року. На підтвердження цього критики часто наводять той факт, що трейлер стрічки свого часу встановив рекорд: Лише за перші 24 години в Інтернеті його завантажили понад півтора мільйони разів. А через 5 днів це число сягнуло 5 мільйонів.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 209
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
152
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
396
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
606
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 495
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук