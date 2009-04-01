"Зоряний шлях-2"

Не встигла вийти перша стрічка, як студія планує зйомки сиквелу.

Не встиг ще показати себе в прокаті перший "Зоряний шлях", як Paramount Pictures уже планує зйомки сиквелу стрічки. Студія вже найняла сценаристів для написання сценарію майбутнього кінопроекту. Режисер оригінального фільму Джей Джей Абрамс цього разу виступить у ролі продюсера.Кому ж студія довірить постановку фільму - наразі невідомо. За попередньою інформацією, сюжет до майбутнього "Зоряного шляху" має бути готовий уже до кінця цього року. Сам же фільм вийде в прокат орієнтовно 2011-го.Нагадаємо, перший "Зоряний шлях" Абрамса вийде в прокат лише влітку цього року. І, тим не менше, згідно з численними опитуваннями, стрічку вже називають найочікуванішим фільмом року. На підтвердження цього критики часто наводять той факт, що трейлер стрічки свого часу встановив рекорд: Лише за перші 24 години в Інтернеті його завантажили понад півтора мільйони разів. А через 5 днів це число сягнуло 5 мільйонів.