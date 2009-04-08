"Ентерпрайз" знову відправляється в космічну подорож.

У знаменитому сіднейському оперному театрі відбулася світова прем'єра пригодницького бойовика "Зоряний шлях" - Star Trek. Червоним килимом пройшлися режисер і продюсер Джу Джей Абрамс, а також зірки стрічки: Кріс Пайн, Захарі Квінто та Ерік Бана.Ерік Бана (актор): “Десь три години щоранку гримували. Години дві грим знімали. Та врешті-решт я зменшив цей час, починаючи знімати з себе грим, коли кричали "Знято!", і тільки сподівався, що через п'ять хвилин мене не закличуть назад, бо я неабияк поранився”.У картині - приквелі культового фантастичного серіалу зображено ранні дні капітана Джеймса Кiрка та команди "Ентерпрайза". В український прокат "Зоряний шлях" вийде на початку травня.