Деякі країни досі чекають, що буде з Путіним: як їх схилити на бік України

Нещодавно Росію відвідав диктатор з КНДР Кім Чен Ин, з яким у Владіміра Путіна склалися доволі тісні стосунки. Й наразі це ледве не єдиний "союзник" країни-агресорки.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що цивілізований світ усвідомлює та спостерігає деградацію зовнішньої політики Росії.

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Захід не вірив, що росіян можна бити

Водночас деякі країни чекають, з одного боку кінця Путіна, а з іншого, поки українські сили доб'ють російську армію.

З самого початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну західні держави дуже обережно долучалися до допомоги нам, тому що не вірили, що росіян в принципі можна бити, як це роблять українці,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Адже Росія проводила дуже зухвалу зовнішню політику протягом останніх десятиліть. Про це свідчить, зокрема, її присутність у Центральній та Східній Азії, Африці.

Зараз всі усвідомили, що допоки наші партнери – нинішні та потенційні – сидять та думають, що робити з Росією, виявляється українці можуть самі боротися з нею. І їм потрібно лише допомагати нам краще,

– зазначив Клочок.

Захід і світ чудово розуміють, куди рухається російська зовнішня політика, саме завдячуючи спротиву українців. Якби його не було, то Росія б не рухалась у напрямку деградації.

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Росія не має партнерів, має тільки васала

Зустріч Путіна з Кім Чен Ином, а також скасування російським диктатором майже всіх закордонних візитів, свідчить про те, що у Росії зовсім не залишається партнерів у світі.

Адже Білорусь – не партнер Росії, а її васал, тому між ними не може бути рівноцінної співпраці. Китай, хоч і торгує з країною-агресоркою та поставляє певні деталі, однак летальну зброю їй не надає,

– зазначив він.

Крім того, Індія потроху розвертається у бік Заходу. Вірменія також продемонструвала, що через різні обставини швидше може повернутися до західного світу, ніж до Росії.

"Тому контакти Путіна з Кім Чен Ином свідчать про те, що у зовнішній політиці Росія дуже сильно падає", – впевнений Валерій Клочок.

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Глава КНДР прибув до Владивостоку на бронепоїзді, пізніше він провів зустріч з Путіним, під час якої вони ймовірно обговорювали постачання Росії північнокорейської зброї.

Водночас глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що Пхеньян постачає своє озброєння країні-агресорці щонайменше з серпня. Йдеться про снаряди калібру 122 та 152 міліметрів для гармат радянського зразка, ракети для РСЗВ "Град" та танкові снаряди.

Після зустрічі з Путіним, Ким Чен Ин мав досить велику програму перебування в Росії. Зокрема він супроводі глави міноборони Росії Сєргєя Шойгу відвідав воєнні заводи, аеродроми, підприємства ВПК та навіть океанаріум.

Також голова Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі наголосив, що надання Північною Кореєю артилерійських снарядів радянських часів Росії, навряд чи стане вирішальним чинником у війні. Проте наразі не зрозуміло, яку кількість снарядів надасть КНДР та як швидко їх можуть передати країні-агресорці.