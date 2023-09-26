Некоторые страны до сих пор ждут, что будет с Путиным: как их склонить на сторону Украины
Недавно Россию посетил диктатор из КНДР Ким Чен Ын, с которым у Владимира Путина сложились достаточно тесные отношения. И сейчас это едва ли не единственный "союзник" страны-агрессора.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что цивилизованный мир осознает и наблюдает деградацию внешней политики России
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Запад не верил, что россиян можно бить
В то же время некоторые страны ждут, с одной стороны конца Путина, а с другой, пока украинские силы добьют российскую армию.
С самого начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину западные государства очень осторожно приобщались к помощи нам, потому что не верили, что россиян в принципе можно бить, как это делают украинцы.
– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Ведь Россия проводила очень дерзкую внешнюю политику на протяжении последних десятилетий. Об этом свидетельствует, в частности, ее присутствие в Центральной и Восточной Азии, Африке.
Сейчас все осознали, что пока наши партнеры – нынешние и потенциальные – сидят и думают, что делать с Россией, оказывается, украинцы могут сами бороться с ней. И им нужно только помогать нам лучше,
– отметил Клочок.
Запад и мир прекрасно понимают, куда движется российская внешняя политика, именно благодаря сопротивлению украинцев. Если бы его не было, то Россия не двигалась бы в направлении деградации.
Валерий Клочок оценил провал России во внешней политике: смотрите видео
Россия не имеет партнеров, имеет только вассала
Встреча Путина с Ким Чен Ином, а также отмена российским диктатором почти всех зарубежных визитов, свидетельствует о том, что у России совсем не остается партнеров в мире.
Ведь Беларусь – не партнер России, а ее вассал, поэтому между ними не может быть равноценного сотрудничества. Китай, хоть и торгует со страной-агрессором и поставляет определенные детали, однако летальное оружие ей не предоставляет,
– отметил он.
Кроме того, Индия понемногу разворачивается в сторону Запада. Армения также продемонстрировала, что по разным обстоятельствам скорее может повернуться к западному миру, чем к России.
"Поэтому контакты Путина с Ким Чен Ином свидетельствуют о том, что у внешней политике Россия очень сильно падает", – уверен Валерий Клочок.Обратите внимание! В Госдепе США иронично прокомментировали приезд Ким Чен Ына в Россию и мольбу Путина к нему предоставить России оружие. Спикер Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что Путин начал полномасштабную войну против Украины "с мечтой восстановить славу Российской империи". Но его "надежды и ожидания не оправдались". Сейчас он "путешествует по своей стране со шляпой в руке, чтобы умолять Ким Чен Ына о военной помощи".
Больше о визите Ким Чен Ына в Россию
- Глава КНДР прибыл во Владивосток на бронепоезде, позже он провел встречу с Путиным, во время которой они предположительно обсуждали поставки России северокорейского оружия.
- В то же время глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что Пхеньян поставляет свое вооружение стране-агрессору, по меньшей мере, с августа. Речь идет о снарядах калибра 122 и 152 миллиметров для орудий советского образца, ракетах для РСЗО "Град" и танковых снарядах.
- После встречи с Путиным, Ким Чен Ын имел достаточно большую программу пребывания в России. В частности он в сопровождении главы минобороны России Сергея Шойгу посетил военные заводы, аэродромы, предприятия ВПК и даже океанариум.
- Также глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли подчеркнул, что предоставление Северной Кореей артиллерийских снарядов советских времен России вряд ли станет решающим фактором в войне. Однако пока не ясно, какое количество снарядов предоставит КНДР и как быстро их могут передать стране-агрессору.