Підготовка до проведення зовнішнього тестування відбувається згідно з графіком, заявляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Там наголошують - те, що парламентарі не спромоглися затвердити процедуру тестування законом, жодним чином не позначиться на планах Міністерства освіти й науки.Адже за чинним законодавством профільне відомство самостійно визначає у наказах, в який саме спосіб проходитиме підсумкова атестація у школі та якими є умови вступу до вищих навчальних закладів. Відтак, зовнішнє оцінювання проходить на основі нормативних документів, які пройшли державну реєстрацію, тобто вони вже визнані такими, що відповідають законодавству.Ігор Лікарчук (директор українського центру оцінювання якості освіти): “Це рішення Верховної Ради не скасовує цих документів, не зупиняє процес зовнішнього оцінювання. Тобто підготовка до зовнішнього оцінювання та його проведення відбувається згідно до затвердженого плану і графіка”.Тим часом депутати знову спробували прописати процедуру здійснення зовнішнього незалежного оцінювання у новому законопроекті на заміну документу, який сесійна зала провалила у вівторок.Леся Оробець (член комітету Верховної Ради з питань освіти і науки): “Ми додали обов’язкове врахування середнього балу атестату. Про що ідеться - не лише бали тестування, але й, якщо вони рівні будуть враховуватися, середня оцінка по атестату, для того, щоб діти вчили не лише тестові предмети, а й усі предмети. Другий момент - наш законопроект уже враховує кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення процедури і за втручання в якісне проведення тестування”.Нагадаємо, 17 березня парламентарі відхилили зміни та доповнення до законодавства щодо зовнішнього тестування. Для ухвалення документу не вистачило чотирьох голосів.