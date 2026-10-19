Огляд подій війни на фронті та в тилу за добу станом на понеділок, 19 жовтня, від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Основні теми випуску:

чому США більше не попереджають про балістичні удари по Києву;

зміни на Лиманському напрямку, ситуація біля Добропілля, російські ДРГ на Запорізькому напрямку;

перша в історії повітряна евакуація пораненого з фронту дроном.

Текстова версія огляду за 19 жовтня 2026 року – на 24 Каналі.

Київ під ударом і проблема з попередженнями від США

Найболючіша тема дня — відсутність належного попередження з боку західних партнерів, насамперед американців, щодо балістичних ударів по Києву.

Розвіддані від США начебто вже почали надходити в Україну, але цієї ночі ситуація повторилася: Україна знову не отримала попередження щодо одного з ударів.

Росіяни запустили вісім балістичних ракет по столиці, були ще додаткові пуски, і внаслідок атаки загинула 21-річна дівчина, є поранені. Наслідки удару описуються як дуже тяжкі.

Новими цілями окупантів стали лінії метро в Києві / Фото – ДСНС

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уже говорив про проблеми з передачею попереджень. За його словами, під час масованого удару була ситуація, коли інформація від партнерів не надійшла вчасно щодо першого пуску, а щодо другого — вже надійшла. Але це не допомогло, бо ракети вже встигли долетіти.

Відповідальність за це лежить на Дональді Трампі та американському істеблішменті, який тисне на Україну, щоб примусити її до поступок. І не хоче тиснути на Путіна.

Не бажають тиснути на Путіна й прості росіяни. Минулих вихідних вони пережили акцію відплати від Сил оборони, які завдали наймасовішого удару по стратегічних об'єктах ворога в Санкт-Петербурзі. Тож, схоже, росіян все влаштовує.

Лиманський напрямок і завершення четвертого етапу операції "Вівальді"

На Лиманському напрямку за тиждень зміни були найбільшими. За інформацією Третього армійського корпусу та командувача угруповання військ "Центр" Андрія Білецького, завершився четвертий етап операції.

Українські військові повернули під контроль понад 100 квадратних кілометрів території та звільнили Зелену Долину, Липове і Колодязі. Втрати російської армії, за словами ведучого, становили понад 3 тисячі осіб.

Основна мета етапу - не дати росіянам обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Також було захищено трасу Харків-Слов'янськ, а противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію українського угрупування на Донбасі.

Скріншот карти Deep State

Зараз триває боротьба в районі річки Жеребець, що передбачає продовження операції Третього армійського корпусу. Водночас він застерігає від завищених очікувань: попри успіхи, мова не йде про швидке звільнення Лисичанська, Кремінної чи Сіверська.

Йдеться про активну оборону, в межах якої можливі й наступальні дії, як-от Вівальді, але не про великий ривок у глибину оперативного простору.

Слов'янськ, Краматорськ і тиск ворога

Росіяни продовжують тиснути на Слов'янськ і Краматорськ, а також намагаються створити загрозу через напрямок Ямполя.

На окремих ділянках, зокрема біля Рай-Олександрівки, ворог підтягнув позиції і намагається вирівнювати лінію фронту.

Добропільський напрямок: просочування, обмеження Starlink і туман

Найпомітніші зміни зафіксовані на Добропільському напрямку. На мапах видно свіжі просування між Білицьким і Шевченковим, а також вклинення в напрямку села Добропілля.

Окремі російські групи доходять до самого Добропілля з півдня, сходу і північного сходу, зокрема через Ганнівку.

Російські просування відбуваються не за кілька днів, а поступово протягом тижнів. Мова йде не про миттєве захоплення територій, а про повільне накопичення груп, які просочуються, закопуються і намагаються закріпитися.

Коли таких груп стає забагато навколо позиції, українські підрозділи змушені відходити, щоб не втратити людей і саму позицію.

Скріншот карти Deep State

Ще один важливий фактор — обмеження Starlink/Starshield для українських військових. Це вплинуло на здатність моніторити ситуацію, вести розвідку, аеророзвідку та перехоплювати ворожі дрони. У поєднанні з кількома туманними днями це дало росіянам додаткову перевагу.

Українці утримують позиції в Біляївці, у всій агломерації Водяного та в самому Добропіллі, але тенденція погіршення зберігається: росіяни проникають і в Біляївку, заходять позаду українських груп.

Політичний тиск та ідея "нової Ялти"

У Wall Street Journal з'явилася публікація про те, що Путін нібито запропонував Трампу і Сі зустрітися без Зеленського й обговорити завершення війни в Україні на умовах, вигідних Москві. Це викликає тривогу, хоча поки що йдеться лише про медійні повідомлення без офіційного підтвердження.

За цією версією, тристоронній саміт може відбутися на полях АТЕС 18 – 19 листопада в китайському Шеньчжені. Пекін, як пишуть журналісти, не заперечує проти такої зустрічі, якщо Трамп погодиться.

Що це означає для України? Путін просуватиме цю ідею надалі, а Трамп може використати її для тиску на Україну. Таким чином, до листопада і навіть до згаданого саміту тиск на Київ лише посилюватиметься.

Американський курс нині спрямований на тиск на слабшу сторону конфлікту, тобто на Україну; це проявляється і в розвідданих, і в обмеженнях Starlink, і в політичних вимогах до поступок.

Підтвердженням є заява Трампа про те, що він не хоче відштовхнути Росію від мирних переговорів. Також він розкритикував Зеленського за удари по нафтопереробних заводах РФ, стверджуючи, що це нібито шкодить світовому ринку дизельного пального, зокрема в США. В ефірі ця теза називається нонсенсом.

Запорізький напрямок і російські ДРГ біля міста

Росіяни намагаються користуватися осінньою погодою, обмеженою видимістю і коротшим світловим днем, щоб просуватися на північ у напрямку Запоріжжя.

За кількома джерелами, російські ДРГ помічали в районі Малокатеринівки, а також північніше — у Кушугумі та Балабиному, тобто майже на околицях Запоріжжя.

Як окупантам це вдається? Після підриву Каховської дамби колишнє дно водосховища заросло рослинністю і перетворилося на складну для спостереження зону, де росіяни можуть ховатися в плавнях і просочуватися групами на значну відстань.

Скріншот карти Deep State

Російські ДРГ могли пересуватися ланцюгом населених пунктів, користуватися житловими районами як укриттям і навіть зливатися з цивільним населенням, знаючи українську мову. Автор допису попереджає про ризик повторних проникнень.

Це серйозна проблема. У цьому районі доведеться ще довго проводити зачистки, а повноцінно стабілізувати ситуацію можна буде лише після відкидання фронту південніше — у напрямку Василівки або ще далі.

Перша в історії повітряна евакуація з фронту дроном

92-га окрема штурмова бригада повідомила про проведення першої у світі успішної повітряної евакуації пораненого з лінії фронту безпілотником.

Піхотинець 30-ї окремої механізованої бригади отримав поранення на позиції. Через високу активність ворожих дронів і заміновану місцевість евакуація традиційним наземним роботизованим комплексом стала неможливою. Тоді застосували важкий повітряний дрон — гексакоптер українського виробника GURzuf Defense.

До операції долучилися 92-га бригада, 30-та ОМБр, 14-та механізована бригада, 10-й армійський корпус і компанія-розробник.

Унікальна операція Сил оборони – дивіться відео:

Це не була імпровізація. Перед бойовим застосуванням проводилися випробування, а виробник безкоштовно надав техніку. Головне досягнення полягає в тому, що вдалося не просто протестувати можливість, а реально витягнути пораненого з позиції.

Це історична подія, новий етап роботи дронових сил і початок системного напрямку, який може стати звичною практикою на фронті. Ще наприкінці минулого року в інтерв’ю Олександр Сирський говорив про роботу над повітряною евакуацією. Тоді це здавалося малоймовірним, але тепер стало реальністю. Технології не стоять на місці, і вже наприкінці року та наступного року стане зрозуміло, чи перетвориться це на масовий фронтовий інструмент.

Огляд подій війни станом на 19 жовтня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди – дивіться відео: