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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Зробили - потім подумали

08:46, 4 березня 2009 238

Спершу зробили, а потім подумали.

Коаліція думає, як би повернути Володимира Огризка назад у міністри. Крок назад може допомогти зробити нунсівець Борис Тарасюк. Нардеп вже зареєстрував у Верховній Раді проект постанови, яка дозволить скасувати результати голосування за відставку міністра закордонних справ. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив керівник парламентських БЮТівців Іван Кириленко.Втім повернути Володимира Огризка у статус головного дипломата країни навряд чи вдасться. Перший віце-спікер Олександ Лавринович пояснив, скасувати постанову про звільнення не можна. Повернутись у крісло міністра Володимир Огризко може хіба, якщо Президент зробить відповідне подання і рада його підтримає.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня 2009
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