Зробили - потім подумали

Спершу зробили, а потім подумали.

Коаліція думає, як би повернути Володимира Огризка назад у міністри. Крок назад може допомогти зробити нунсівець Борис Тарасюк. Нардеп вже зареєстрував у Верховній Раді проект постанови, яка дозволить скасувати результати голосування за відставку міністра закордонних справ. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив керівник парламентських БЮТівців Іван Кириленко.Втім повернути Володимира Огризка у статус головного дипломата країни навряд чи вдасться. Перший віце-спікер Олександ Лавринович пояснив, скасувати постанову про звільнення не можна. Повернутись у крісло міністра Володимир Огризко може хіба, якщо Президент зробить відповідне подання і рада його підтримає.