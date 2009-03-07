У Сполучених Штатах зростає кількість безробітних.

Згідно з опублікованими новими даними, лише у лютому 650 тисяч американців втратили свої робочі місця. Статистика свідчить, що частка економічно-активного населення, яке залишилося без роботи, досягла майже 9 відсотків. Це найвищий показник за останніх 25 років. Міністерство праці США також уточнило дані про зростання безробіття у минулі місяці. Так, в грудні лави безробітних поповнились на 680 тисяч людей. А загалом із початку рецесії в грудні 2007 року - свої робочі місця втратили майже 4,5 мільйони американців.Девід Вісс (економіст): ″Виробництва закриваються, втрат зазнає торгівля, люди вже не купують товарів, як раніше. Тому підприємствам доводиться скорочувати штат працівників. Ми бачимо великий спад у цьому секторі. Краща ситуація у секторі охорони здоров'я та урядових структурах″.Втім, не оминають проблеми і тих американців, яких скорочення не торкнулись. У тих, кому вдалося зберегти своє робоче місце, скорочується зарплата. Втім, фахівці задоволені станом справ у галузі освіти, охорони здоров'я, а також в урядових організаціях. У цих сферах проводять додатковий набір персоналу.