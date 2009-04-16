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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зростання економіки

17:14, 16 квітня 2009 222

Китай прогнозовано пригальмував.

Валовий внутрішній продукт держави в І кварталі цього року зріс на 6,1%, що на 4,5 відсоткових пункти менше аналогічного періоду минулого року. Такі дані містить оприлюднений звіт державного статистичного управління КНР. Експерти напередодні прогнозували зростання на 6,3%.Лі Ксяочао (речник національного бюро статистики КНР): “Міжнародна торгівля, як і прямі іноземні інвестиції стрімко знизились. Загальні обсяги експорту та імпорту в першому кварталі склали 428,7 млрд. дол., що майже на чверть менше порівняно з минулим роком”.Однак, незважаючи на загальну негативну тенденцію, в першому місяці весни експерти помітили ознаки відновлення. Березень пройшов з більшим ніж очікувалось зростанням промисловості та сільськогосподарського сектора. На основі цього влада сподівається, що за підсумками року економіка Китаю вийде на цільовий показник зростання у 8%.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 квітня 2009
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