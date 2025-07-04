Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Що бійці кажуть про ліквідацію "барсіків"

У ГУР розповіли про знищення "барсіків" Дмитра Рогозіна на Херсонщині.

На околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo, у якому перебувало троє загарбників, операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії "барс-сармат".

Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки й оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт Йосипа Кобзона,

– заявили бійці.