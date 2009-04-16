Stanley Cup. Раунд 1

"Рейнджери" Овєчкіна не бояться.

Нью-йоркська команда повела у чвертьфінальній серії Сходу проти "Кепіталс". Найцікавіше у матчі "Вашингтон" - "Рейнджерс" розпочалося в другому періоді. Асистування Овєчкіна, гол Флейшмана - 1-0.Гості відповіли відразу трьома точними пострілами. Спочатку Скот Гомес самотужки протягнув шайбу через увесь майданчик і зрівняв рахунок. Згодом "рейнджери" двічі реалізували чисельну більшість. Антропов з передачі Гомеса вивів гостей уперед, а Маркус Неслунд подвоїв їхню перевагу. А далі за справу взялися столичні росіяни. Козлов ще до другої перерви звів перевагу нью-йорців до мінімуму, а згодом завдяки двом Олександрам "Кепіталс" зрівняли рахунок.Пас у активі Овєчкіна, а гол - Сьоміна. Перемогу "рейнджерам" знову приніс Брендон Дубінскі. Контр-атаки у виконанні цього юного американця просто вражають. 3-4 і 1-0 у серії для "Рейнджерс"."Пітсбург" на власному майданчику не мав жодних проблем із "Філадельфією". Федотенко провів на полі трохи більше 11 хвилин і нічим особливим не запам'ятався. Натомість по 2 очки у лідера "пінгвінів" Кросбі та кращого бомбардира регулярного чемпіонату Малкіна. Результат поєдинку - 4-1 на користь "Пітсбурга".З таким же рахунком, як і "Пітсбург", перемогу здобуло "Нью-Джерсі" - "дияволи" здолали "Кароліну". На Сході не почали грати тільки "Бостон" і "Монреаль" На Заході ж відбулася лише одна гра. "Ванкувер" удома переміг "Сент-Луїс" 2-1. Інші матчі відбудуться цієї ночі.