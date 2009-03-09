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Зухвалий напад

Фінансові ринки 17:14, 9 березня 2009 185

У Північній Ірландії шукають злочинців, які скоїли напад на військову базу.

В результаті обстрілу британських військових з боку групи невідомих зловмисників у суботу загинули двоє солдатів. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання, яке у 1997 році від’єдналося від Ірландської республіканської армії. Остання свого часу вела збройну боротьбу за незалежність Північної Ірландії, однак склала зброю кілька років тому. У понеділок прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун особисто відвідав базу.Гордон Браун (прем'єр-міністр Великобританії): "Для Ірландської республіканської армії нема місця у політиці Північної Ірландії. Це безсердечні вбивці, терористи, які не мають краплі співчуття до людей, які загинули."Трагедія сталася у суботу ввечері біля військової бази Массерін, що за 25 кілометрів від Белфаста. Бойовики розстріляли вояків, коли ті вийшли за межі бази, аби забрати замовлену піцу. Це перший випадок загибелі британських військовослужбовців на території Північної Ірландії за останні 12 років. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 березня 2009
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