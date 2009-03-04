Зупинка конвеєра

Головний конвеєр російського "АвтоВАЗу" зупинився.

За повідомленням представників російської автокомпанії, виробництво призупинили через проблеми з постачальниками. Напередодні група компаній "СОК" припинила постачання комплектуючих у зв’язку з заборгованістю автовиробника. Раніше з цієї ж причини припиняла постачання своїх комплектуючих "АвтоВАЗу" і компанія "Тадем". Тоді також призупиняли роботу конвеєра.Нагадаємо, ще в лютому голова "АвтоВАЗу" Боріс Альошин називав суму 15 млрд. рублів, які компанія заборгувала постачальникам. З більшістю з них раніше домовились розплачуватись на 30% грошима і на 70% векселями. Експерти говорять, що фінансову труднощі можуть змусити росіян піти на скорочення працівників.