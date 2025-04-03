Зокрема, Євросоюз підготував половину суми для закупівлі 2 мільйонів снарядів для України. Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко поділилася найважливішими моментами із зустрічі міністрів оборони.

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Умєров назвав 3 ключові цілі

Під час зустрічі до колег у режимі онлайн приєднався міністр оборони України Рустем Умєров, який закликав надати більше зброї українській армії. Він зазначив, що Київ потребує підтримки в постачанні снарядів, додаткових систем ППО, бронетехніки, авіації та ракет великої дальності.

"Зараз, як ніколи раніше, нам необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати наші дії у безпековій сфері. Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів", – сказав міністр.

Він також підкреслив 3 основні цілі:

утримання лінії фронту;

захист українського неба – створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії;

розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики і знищення наступального потенціалу ворога.

Скільки зібрали коштів на снаряди для України

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас запевнила, що європейські країни активно працюють над запитами України. За її словами, Євросоюз вже підготував половину суми, необхідної для закупівлі 2 мільйонів снарядів, які просив президент України Володимир Зеленський.

"Ми повинні передати допомогу Україні якомога швидше. Президент Зеленський заявив, що їм потрібно 5 мільярдів євро для закупівлі мінімум 2 мільйонів боєприпасів, і я рада бачити, що вже понад 50% необхідного зібрано", – додала вона.

Як атака Росії стимулювала більше підтримувати Україну

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що після трьох років повномасштабної війни Росії проти України Європа не має права опускати руки, оскільки саме цього очікує Москва.

На минулих вихідних я відвідав Україну, був у Дніпрі та Києві одразу після масштабної атаки дронів. Я побачив наслідки дуже близько, і це стало додатковим стимулом для прискорення нашої підтримки України,

– сказав нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.

Він також додав, що без посилення військової підтримки для України Росія навряд чи піде на поступки.

Що передбачає стратегія оборони ЄС

Окремо міністри обговорили план під назвою "Біла книга" з питань європейської оборони. Допомога Україні є одним з пріоритетів цієї стратегії, зокрема, передбачаються інвестиції в оборонно-промисловий комплекс нашої держави.

Європейський Союз погодився виділити кредит у розмірі 150 мільярдів євро на модернізацію оборонної інфраструктури, розвиток новітніх технологій, посилення військової мобільності та захист східних кордонів ЄС. Ці плани не означають заміну НАТО, а, навпаки, сприятимуть зміцненню Альянсу. Це не обмежить суверенітет країн-членів ЄС, а лише захистить його.

Створення європейського бюджету на оборону, підтримка, будівництво оборонної промисловості, інвестиції в безпеку не проти НАТО, а для НАТО – це не відібрання суверенітету, а його захист,

– зазначив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

На сьогодні міністри не ухвалили жодних офіційних рішень, але дискусії, що відбулися, передують майбутнім рішенням, які Євросоюз узгодить найближчим часом.