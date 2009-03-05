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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Зустріч міністрів

Фінансові ринки 09:36, 5 березня 2009 209

Глави МЗС країн НАТО зустрінуться у Брюсселі.

Міністри закордонних справ обговорять відносини із Росією. У Кремлі сподіваються, що на зустрічі буде ухвалено рішення про відновлення роботи ради Росія-НАТО, призупиненої після конфлікту у Південній Осетії. За даними "Франс-Прес", члени Альянсу уже досягли згоди щодо відновлення відносин із Москвою на найвищому рівні. Ймовірно, сьогодні про це оголосять офіційно. "Франс-Прес" повідомляє, що за відновлення стосунків виступали Франція, Німеччина, Іспанія та Норвегія. Ці держави називали санкції проти Москви контрпродуктивними. Водночас "Ройтерс" інформує, що позиція Альянсу змінилась після приходу до влади у США нової адміністрації. У Білокам’яній - позитивні очікування. Постійний представник Росії при НАТО Дмітрій Рогозін висловив впевненість, що робота ради Росія-НАТО таки відновиться. Однак не слід забувати, що усі рішення в Північноатлантичному альянсі ухвалюються лише одноголосно. Тож, не виключено, що одна із східноєвропейських країн членів НАТО може заблокувати відновлення відносин із Росією. Відтак, усе з’ясується на зустрічі глав МЗС. У Брюсселі міністри закордонних справ НАТО також проведуть зустрічі із делегаціями України та Грузії.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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