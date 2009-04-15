Зустріч з правозахисниками

Президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв зустрівся із представниками правозахисних організацій.

Господар Кремля визнав, що діяльності російських правозахисників часто заважають без жодних на те причин. Дмітрій Мєдвєдєв (президент Росії): "Є безліч випадків, коли діяльність неурядових організацій обмежується без достатніх на те причин. Звичайно, це пов'язане із тим, що у діяльності некомерційних та неурядових організацій деякі чиновники бачать загрозу для свого нероздільного правління." І хоча міжнародні правозахисники оцінюють заяви Мєдвєдєва, як позитивний сигнал у сфері захисту прав людини, російські активісти продовжують потерпати. Відомого російського правозахисника Льва Пономарьова жорстоко побили біля власного будинку. Постраждалий переконаний, що поплатився за свою діяльність, а замовників ніколи не знайдуть. Лєв Пономарьов (правозахисник): "Звичайно, це заказне побиття. За що? За мою правозахисну діяльність. Моя організація проводить багато голосних розслідувань." Стурбована ситуацією з правами людини у Росії і опозиція. Опоненти чинної влади у всьому звинувачують екс-президента, а нині прем'єра країни Владіміра Путіна. Боріс Нємцов (опозиційний політик): "Справа у тому, що він опозицію, журналістів, політиків вважає своїми особистими ворогами і з ними жорстоко розправляється. І поки він не піде у відставку ситуація не покращиться."Починаючи із 1999 року у Росії загинуло щонайменше 16 опозиційних до влади журналістів. Як показує практика, у справах вбитих опозиціонерів міліція рідко знаходить винних. Найвідомішою є справа про вбивство журналістки Анни Політковської. За 2 з половиною роки її вбивцю так і не знайшли.