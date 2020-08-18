До колекції увійшли 5 пристроїв glo™ hyper NATIV EDTN унікального дизайну. Натхненням для створення кожного з них було одне з легендарних міст: Ріо-де-Жанейро, Токіо, Нью-Йорк, Лондон та Барселона.

На правах реклами.

glo™ призначений для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину.

Сучасні, стильні, гамірні, успішні та технологічні міста стали відправною точкою у створенні нової лінійки glo™ hyper NATIV EDTN. Міста, що постійно змінюються. Міста, де народжуються нові прогресивні ідеї. Міста зі своєю унікальною сучасною культурою.

Кожен лімітований glo™ показує культуру й енергію одного з п'яти мегаполісів, завдяки чому усі пристрої легко впізнавані. На корпусах девайсів можна знайти Нью-Йорк з його безперервним рухом і динамічними ритмами. Лондон в абстрактній інтерпретації для шанувальників як класичного, так і сучасного мистецтва. Масштабний Токіо, що парадоксально поєднує вічні традиції Японії та передові технології. Сонячні Ріо і Барселону з вуличним мистецтвом і фестивалями на тлі калейдоскопу барв дикої природи. Завдяки цій лінійці кожен може відчути себе громадянином світу незалежно від свого місцеперебування.

На сторінці @glo_ukraine в Instagram можна подивитися серію інтерв'ю HYPER NATIV з українцями, які живуть у кожному з цих мегаполісів. Вони доводять, що можна зберігати зв'язок з рідною країною, одночасно стаючи частиною сучасної культури іншого міста закордоном. Саме цей зв'язок і допомагає українцям відчути себе справжніми громадянами світу, що поєднують у собі культурні особливості батьківщини з ритмом нової країни проживання.

Лімітована колекція є свіжою дизайнерською інтерпретацією пристрою glo™ hyper, що вийшов у 2020 році в новому форматі з покращеною ергономікою. Девайс поєднує інноваційну технологію індукційного нагрівання тютюну, яка забезпечує більш насичений і яскравий смак. Користуватися glo™ hyper інтуїтивно просто і зручно – в режимі Boost пристрій нагріває стік всього за 15 секунд, а потужна батарея забезпечує до 20 сесій** без підзарядки. Спеціально для glo™ hyper була розроблена окрема лінійка тютюнових стіків neo™ *** із чотирма варіантами смаків.

Відтепер повнолітні споживачі тютюну можуть завжди мати під рукою частину улюбленого міста. Виразний дизайн колекції допоможе персоналізувати стиль і згадати маршрути своїх мрій.

Девайси лінійки glo™ hyper NATIV EDTN доступні за ексклюзивною ціною – всього за 599 грн.

Новий пристрій можна замовити на офіційному сайті бренду або придбати в офіційних магазинах бренду glo™ Studio.