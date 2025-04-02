Загалом від початку доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на фронті
Протягом доби ситуація на полі бою розвивалася таким чином:
- На Харківському напрямку Сили оборони відбили два штурми окупантів в районі Вовчанська та у бік Кам’янки.
- Росіяни чотири рази атакували укріплення українських захисників на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.
- На Лиманському напрямку впродовж доби російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Торське, Новоєгорівка, Колодязі, Ямполівка та Діброва, в районі Новолюбівки бої тривають до цього часу.
- На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.
- Впродовж доби українські військові відбили шість атак противника на Краматорському напрямку в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного на Краматорському напрямку.
- На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки. Дотепер п’ять боєзіткнень.
- На Покровському напрямку впродовж доби ворог здійснив 69 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 12 локаціях.
За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 79 та поранили 49 окупантів на даному (Покровському – 24 Канал) напрямку; знищили одиницю автомобільної техніки, чотири антени БпЛА, три пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, два засоби супутникового зв’язку, також суттєво пошкоджено автомобіль, три гармати та танк противника,
– йдеться у звіті.
- На Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 10 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та в районі Бурлацького. Три боєзіткнення наразі триває.
- На Гуляйпільському напрямку в районі населених пунктів Привільне та Новосілка Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак.
- На Оріхівському напрямку відбулося 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка.
- На Придніпровському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитись до позицій українських захисників.