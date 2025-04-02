Загалом від початку доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

Протягом доби ситуація на полі бою розвивалася таким чином:

На Харківському напрямку Сили оборони відбили два штурми окупантів в районі Вовчанська та у бік Кам’янки.

Сили оборони відбили два штурми окупантів в районі Вовчанська та у бік Кам’янки. Росіяни чотири рази атакували укріплення українських захисників на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.

в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер. На Лиманському напрямку впродовж доби російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Торське, Новоєгорівка, Колодязі, Ямполівка та Діброва, в районі Новолюбівки бої тривають до цього часу.

впродовж доби російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Торське, Новоєгорівка, Колодязі, Ямполівка та Діброва, в районі Новолюбівки бої тривають до цього часу. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

Сили оборони відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Впродовж доби українські військові відбили шість атак противника на Краматорському напрямку в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного на Краматорському напрямку.

в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного на Краматорському напрямку. На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки. Дотепер п’ять боєзіткнень.

окупанти за сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки. Дотепер п’ять боєзіткнень. На Покровському напрямку впродовж доби ворог здійснив 69 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 12 локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 79 та поранили 49 окупантів на даному (Покровському – 24 Канал) напрямку; знищили одиницю автомобільної техніки, чотири антени БпЛА, три пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, два засоби супутникового зв’язку, також суттєво пошкоджено автомобіль, три гармати та танк противника,

– йдеться у звіті.