Звернення Бін Ладена

Нове послання лідера “Аль-Каїди”.

В оприлюдненому новому аудіо звернення Усама Бін Ладен назвав ізраїльську операцію в Газі Голокостом XXI ст. і історичною трагедією. Лідер терористичної організації також піддав критиці лідерів арабських держав, які за його словами, нічого не зробили, щоб допомогти жителям Гази.Він також звинуватив помірковані арабські країни у змові із Заходом проти ісламського світу. Однак Бін Ладен не уточнив, які саме це держави. Глава “Аль-Каїди” також закликав мусульман Йорданії завдати ударів по території Ізраїлю. Несподівано, Бін Ладен заявив, що для досягнення миру на Близькому Сході, потрібно створити раду мудреців ісламського світу.Зазначимо, за даними ЦРУ, терорист "номер один" ховається в прикордонних районах Пакистану і вже не здійснює щоденне управління "Аль-Каїдою". Президент США Барак Обама раніше заявив, що ліквідація Усами бен Ладена більше не є основною метою Вашингтона.