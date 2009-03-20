Звернення Обами

Обама звернувся до народу Ірану.

Адміністрація Білого дому оприлюднила відеозвернення президента США Барака Обами до народу та влади Ірану з нагоди свята початку весни "Навруз" - першого дня іранського календаря. Відеозвернення Обами передали кільком телеканалам, які транслюються в Ірані.Барак Обама (президент США): "У нас є серйозні розбіжності, які накопичувалися впродовж тривалого часу. Тепер моя адміністрація має намір дипломатичним шляхом вирішувати весь комплекс протиріч, які існують між нами, налагоджувати конструктивні стосунки між Сполученими Штатами, Іраном та світовою спільнотою. Погрози не пришвидшать цей процес. Він може базуватися лише на взаємоповазі та чіткому дотриманні взаємних зобов’язань".Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати прагнуть, щоб Іран зайняв належне місце у світовому співтоваристві. Проте досягнути цього можна не зброєю та терором, а виключно мирними ініціативами, вважає Обама.Барак Обама (президент США): "Справжня велич вимірюється не здатністю руйнувати, але здатністю будувати та творити".Нагадаємо, після свого обрання Барак Обама заявляв, що Вашингтон готовий вступити у прямий діалог з Іраном щодо вирішення міжнародних та регіональних проблем. Проте 13 березня президент США продовжив дію санкцій проти Ірану ще на рік. Президент мусульманської держави Махмуд Ахмадінеджад у свою чергу назвав це "дитячим вчинком" та запевнив, що санкції Іран не зупинять.