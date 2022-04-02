Відповідну інформацію розповів виданню мер звільненого міста. Страшну звістку Анатолій Федорук розповів 2 квітня – наступного дня після звільнення міста від окупантів.
Важливо У Бучі окупанти катували чоловіка та жінку прямо в їхній квартирі
У Бучі у братській могилі поховали майже три сотні людей
Вже поховали 280 людей у братських могилах,
– повідомило страшну звістку видання.
На жаль, за словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, сильно зруйновані вулиці міста всіяні трупами.
Дивіться також: ЗСУ звільнили Бучу та ще майже 30 населених пунктів – відео