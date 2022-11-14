Після втрати Херсона: які завдання можуть стояти перед російською армією

Після ганебної втечі з Херсона російське керівництво може зосередитися на досягненні політичних цілей, озвучених раніше. Водночас Кремль стоятиме перед складним вибором вектора майбутньої поведінки у війні.

Якщо Путін обере ескалацію, то продовжить тактику "випаленої землі". Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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"Глобальний сценарій"

Експерт зазначив, що після втечі з Херсона окупанти намагатимуться використовувати у своїх військових цілях ідеологему "захисту жителів Донбасу".

Очевидно, що вони намагатимуться зайняти повністю територію Донецької області. З точки зору абсолютних цифр, там у них проблеми, навіть якщо порівнювати з Луганською та Запорізькою областями. Якщо брати глобальний сценарій, ми можемо зараз побачити умовне "роздоріжжя",

– пояснив оглядач.

За його словами, "глобальний сценарій" передбачає два варіанти:

формування вже цієї зими дипломатичного майданчика для ведення навіть непублічних перемовин щодо узгодження сценарію закінчення війни й участі гарантів з боку Заходу (за таких умов ескалація військових дій, як мінімум, не передбачається, якщо сторони досягнуть певних домовленостей);

для ведення навіть непублічних перемовин щодо узгодження сценарію закінчення війни й участі гарантів з боку Заходу (за таких умов ескалація військових дій, як мінімум, не передбачається, якщо сторони досягнуть певних домовленостей); ескалацію напруженості (з використанням ракетних обстрілів, атаками на Запоріжжі й формуванням до лютого – березня угруповання на північному кордоні України з Білоруссю).

На його думку, "ескалаційна спіраль" супроводжуватиметься знищенням цивільної інфраструктури, тероризуванням цивільного населення, створенням непридатних для життя й існування територій України.

"Стосовно Білорусі – є загроза відсічення шляхів постачання озброєнь й логістики з Західної України в Центральну. Плюс посилення атак на Запоріжжі, інтенсифікація боїв, що у випадку успішності дозволить сформувати ворогу певний кулак з відкриттям фактичного "кільця" довкола Донецької області", – переконаний аналітик.

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Політолог вказав, що в українському Генштабі усвідомлюють ризики від 30-тисячного угруповання окупаційних сил, яке вони вивели з Правобережжя Херсонщини.

"Як наслідок – зараз акцент у бойових діях концентруватиметься у Донецькій та Запорізькій областях. З різною долею ефективності перевага російської артилерії на Донеччині зберігається. Росія може інтенсифікувати руйнування всього на свому шляху, перетворюючи у "випалену землю" все, куди вони рухатимуться", – зауважив Вігірінський.

На його думку, з точки зору політичних цілей першочерговий інтерес для росіян становитиме саме Донецька область, щоб "захистити там здобутки". Для цього їм потрібно буде, ймовірно, підсилювати угруповання в межах Запорізької області.

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Зовнішній фактор

Експерт наголосив, що Росії також потрібно враховувати погіршення відносин з ЄС у контексті постачання енергоносіїв.

Залишається ще одна нитка "Північного потоку-1", також є можливість постачання газу через "Турецький потік", яке можуть припинити. Не говорячи вже про постачання нафти нафтопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини, яка теж отримує газ,

– розповів оглядач.

За його словами, також не потрібно забувати, що певна частина газу транзитується через територію України. Все це в комплексі може становити особливу увагу Кремля.

"Для того, щоб ще більше тероризувати Україну та європейців, Росія може вдатися до продовження енергетичного шантажу, але шляхом руйнування залишків відповідної інфраструктури, яка з'єднує її з ЄС. Тобто іти фактично у "ва-банк". Весь набір контрзаходів ЄС буде лише постфактум", – резюмував політолог.

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