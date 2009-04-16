Звільнення українця

Сомалійські пірати звільнили судно "Титан", серед членів екіпажу якого є українець.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. Грецьке судно було захоплене 19 березня. За даними Посольства України в Грецькій Республіці, "Титан" звільнили напередодні. Всі 24 члени екіпажу почуваються нормально. Про подробиці звільнення поки не повідомляють. За інформацією представників грецької компанії-оператора, зараз судно прямує до порту призначення в Південній Кореї.