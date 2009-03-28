Звільнення в Google

Google проведе найбільше скорочення штату у своїй історії.

Власник найпопулярнішого у світі пошукового порталу звільнить 200 людей - тобто близько 1% своїх працівників. З Google підуть спеціалісти, які займаються продажами та маркетингом, повідомляє агентство Bloomberg.В Google пояснюють, що в період бурхливого зростання компанія взяла на роботу зайвих працівників. Як наслідок, з'явилось багато відділів, які дублюють функції один одного, відповідно робота в компанії стає менш ефективною. Крім того, Google вклала багато грошей у різноманітні проекти, розраховуючи на подальше економічне зростання. А тепер у зв'язку з кризою в компанії виникли деякі фінансові труднощі, які найлегше подолати шляхом звільнень.Про перші скорочення штатних працівників пошукового гіганта стало відомо всередині січня поточного року. Тоді Google звільнила сотню менеджерів з персоналу і заявила про закриття 3 офісів з розробки нових продуктів у Сполучених Штатах. А раніше компанія відмовилась від послуг декількох тисяч людей, які працювали на контрактній основі. Наразі штат Google налічує більше 20-ти тисяч осіб.