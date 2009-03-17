Звільнення в Nokia

Фінська компанія Nokia звільнить 1700 людей.

Найбільший у світі виробник мобільних телефонів проводить скорочення в рамках програми зі зниження витрат в умовах кризи. Йдеться в офіційному прес-релізі компанії. Звільнення торкнуться працівників відділів маркетингу, продажу, а також технологій.Загалом у світі на Nokia працює 125 тис. людей. 700 робочих місць скоротять у самій Фінляндії, також велика кількість звільнень припаде на Сполучені Штати та Велику Британію. Решту подробиць компанія оголосить після завершення переговорів із профспілками. Нагадаємо, за останні 3 місяці 2008 Nokia заробила 576 млн. євро, що на 70% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. У падінні прибутків компанія звинувачує глобальний економічний спад, який не дозволяє людям купувати нові мобільні телефони.