Звільнення в Opel
Новий власник Opel звільнить кожного п'ятого працівника компанії.
Після завершення угоди з продажу німецького підрозділу GM канадсько-російському підрозділу "Magna-Сбербанк" на європейських заводах Opel буде звільнено 10,5 із 50 тисяч працівників. Як в неділю повідомило видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 4,5 тисяч людей скоротять на підприємствах в самій Німеччині.Нагадаємо, як стало відомо 10 вересня, концерн General Motors погодився продати 55% акцій Opel канадсько-російському консорціуму "Magna-Сбербанк" за півмільярда доларів. Ще 10% отримає профспілка німецького автовиробника, а решту 35% GM залишить собі. Уряд Німеччини після продажу бренду забезпечить 4,5 млрд. євро держгарантій за кредитами автовиробника.
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