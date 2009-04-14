Звільнення в Qantas

Авіакомпанія, яка вважається найбільш надійною у світі, звільнить 1750 людей.

Австралійська Qantas Airways наважилась на скорочення персоналу в умовах невпинного падіння прибутків. Нещодавно авіакомпанія знизила прогноз свого прибутку за підсумками цього року з 360 до майже 150 млн. дол. Пише видання The Financial Times.Минулого місяця авіаперевізник Qantas вже звільнив 90 менеджерів, а в липні минулого року - роботу в компанії втратили ще півтори тисячі людей. Зазначимо, Qantas Airways є найбільшою авіакомпанією в Австралії і вважається найбільш найною у світі, оскільки її літаки не розбивалися з 1951 року. Наприкінці 2008 року Qantas і британська British Airways обговорювали можливість злиття, однак до кінця грудня переговори провалились. Угода могла би стати чиненайбільшою у галузі авіаперевезень.