Колишнього президента Ізраїлю звинувачують в зґвалтуванні.

Суд Тель-Авіва висунув звинувачення у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях екс-президенту країни Моше Кацаву. Політику інкримінують зґвалтування своєї підлеглої в часи, коли він був міністром туризму, та сексуальні домагання ще до 2 працівниць канцелярії президента.Колишній глава ізраїльської держави відкидає всі закиди на свою адресу. Рік тому він розірвав домовленість з прокуратурою, за якою з нього могли зняти частину інкримінованих звинувачень. За словами Кацава, він бажає покласти край кримінальному переслідуванню та довести свою правоту у суді. Зазначимо, через скандал Моше Кацав змушений був піти з посади за 2 тижні до кінця президентського терміну.