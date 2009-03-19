Звинувачення
Фінансові ринки 18:34, 19 березня 2009 219
Колишнього президента Ізраїлю звинувачують в зґвалтуванні.
Суд Тель-Авіва висунув звинувачення у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях екс-президенту країни Моше Кацаву. Політику інкримінують зґвалтування своєї підлеглої в часи, коли він був міністром туризму, та сексуальні домагання ще до 2 працівниць канцелярії президента.Колишній глава ізраїльської держави відкидає всі закиди на свою адресу. Рік тому він розірвав домовленість з прокуратурою, за якою з нього могли зняти частину інкримінованих звинувачень. За словами Кацава, він бажає покласти край кримінальному переслідуванню та довести свою правоту у суді. Зазначимо, через скандал Моше Кацав змушений був піти з посади за 2 тижні до кінця президентського терміну.
Джерело: 24 Канал
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