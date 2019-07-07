Зворотна декомунізація: як живеться мешканцям вулиць, назви яких постійно змінюють

В українських містах декомунізованим вулицям почали повертати попередню назву. Журналісти 24 каналу з'ясовували, як реагують на це місцеві мешканці та яких труднощів їм завдають такі зміни.

Харків

Так, у Харкові проспект імені генерала дисидента Григоренка, знову має ім'я українофоба маршала Жукова. Таке рішення ухвалила тамтешня міська рада.

Важливо! Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць

Харків став першим в Україні містом, де влада увімкнула зворотну декомунізацію. Таблички з прізвищем генерала-дисидента провисіли на домівках три роки.

Хто такий Петро Григоренко?Запеклий опозиціонер режиму СРСР, генерал та правозахисник, який боровся за права репресованих народів, зокрема кримських татар. За правозахисну діяльність радянська влада позбавила його усіх державних відзнак, кидала за ґрати, висилала у концтабори та примусово закривала у божевільні.

Хто такий Георгій Жуков?Радянський полководець, маршал Радянського Союзу, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Комуністична влада позиціювала його героєм. Однак для багатьох солдатів він був командиром, що сприймав їх за "гарматне м’ясо" і виводив на передову неозброєних та в цивільному одязі. Через нього загинуло декілька сотень тисяч українських солдатів.

Михайло Єфіменко живе у п'ятиповерхівці з моменту її будівництва. За той час вулиця вже п'ять разів змінювала назву. У всіх документах в чоловіка в графі адреса досі написано "Жукова".

Нам, літнім людям, документи не міняли. Всюди, куди телефонуєш, наприклад, повідомити про показники лічильників, насамперед знають проспект Жукова,

– розповів він.

Після рішення Харківської міськради повернути вулиці ім'я ката комунальники одразу ж кинулися змінювати таблички. Активісти їх зняли.



Активісти зняли таблички зі старою назвою, яку повернули вулиці

Тож вдруге комунальники прикріпили їх значно вище – на рівні третього поверху.



Так зараз виглядають таблички на будинках вулиці в Харкові

Київ

Суд у Києві скасував перейменування двох столичних проспектів – Бандери й Шухевича. Їм повернули старі назви: Московський та генерала Ватутіна, теж радянського воєначальника. А проспект Степана Бандери впирається у Північний міст, який ще торік також був Московським.

Що відбувається із проспектами Бандери та Шухевича у Києві?Московський проспект перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за"). Проспект Ватутіна став проспектом Шухевича у 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.



Однак 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування цих двох проспектів, повернувши проспектам радянські назви.



Позивачем виступила одіозна Олена Бережна, мати загиблої "регіоналки" Ірини Бережної. У суді вона намагалась довести, що назви "проспект Ватутіна і проспект Московський" для Києва є історичними.

Місцева мешканка Лариса розповіла, що у платіжках збереглась стара назва, проте у транспорті оголошують зупинку Шухевича.

Люди звикають до назви. Пенсіонери не можуть запам'ятати, на якій зупинці їм потрібно виходити. І все-таки це – якась пам'ять,

– розповіла Лариса, мешканка проспекту Шухевича/Ватутіна.

А от її сусіду до вподоби нова назва. Проте є й ті, кому байдуже. Та все ж більшість і в Києві, і в Харкові проти перейменування: не так з ідеологічних міркувань, як з фінансових.

Які труднощі виникають через перейменування

За словами юриста Лаврентія Царука, найчастіше проблеми виникають у приватних підприємців, в яких має бути одна податкова адреса. А ще зайві клопоти можуть виникнути під час продажу нерухомості.

В разі продажу реєстратор або нотаріус вкажуть нову адресу квартири й таким чином це питання вирішиться. Добре, якщо нотаріус не візьме за це додаткові кошти й не відправить за довідкою до органів місцевої влади. Але на практиці трапляється по-іншому,

– пояснив він.

А поки крапку в історії з перейменуванням в обох містах будуть ставити судді. У Харкові позов уже подали активісти, у Києві апеляцію готує міська рада. Допоки не буде рішення, у столиці в силі залишаються назви проспектів імені українських націоналістів.



Чим відомі люди, чиї імена носять (і носили) згадані проспекти