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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

З'явилась інформація про бійця, який загинув під мінометним обстрілом на Донбасі

23:31, 23 грудня 2003 Читать новость на русском
З'явилась інформація про бійця, який загинув під мінометним обстрілом на Донбасі
З'явилась інформація про бійця, який загинув під мінометним обстрілом на Донбасі / svyat.kievcity.gov.ua

Внаслідок обстрілів з боку бойовиків у зоні АТО загинув військовий, який був родом з села Гологори, що на Львівщині, Петро Михайлюк.

22 грудня внаслідок ворожих обстрілів один боєць АТО загинув, ще двоє отримала поранення.

Як повідомляє місцеве видання zolochiv.net, 43-річний боєць Петро Михайлюк служив за контрактом у 80-й аеромобільній бригаді.

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"22 грудня 2017 року, попередньо – під час проведення бойових дій у районі населеного пункту Старий Айдар, Луганської області, загинув прапорщик Михайлюк Петро, 1974 року народження, який служив за контрактом. Світла пам’ять герою!", – йдеться у повідомленні.

У Золочівському воєнкоматі зазначили, що військовий ЗСУ загинув від поранення у шию під час мінометного обстрілу. Тіло героя привезуть до рідного села, де відбудеться похорон.

Внаслідок обстрілів з боку бойовиків у зоні АТО загинув прапорщик Петро Михайлюк

Внаслідок обстрілів з боку бойовиків у зоні АТО загинув 43-річний прапорщик Петро Михайлюк

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Новини Львова Збройні Сили України АТО
Джерело: 24 Канал
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