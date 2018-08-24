10:47
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

З'явилася ціна процесорів Intel Coffee Lake Refresh

227 Читать новость на русском
Intel Coffee Lake Refresh: ціна
Intel Coffee Lake Refresh: ціна / Wccftech

Технічні характеристики процесорів Intel Core 9000 серії вже давно не тримають в секреті, а от ціни на новинки залишаються невідомі. Проте деякі європейські інтернет-магазини вирішили не очікувати команди від компанії Intel і розпочали приймати попередні замовлення на старші чіпи Coffee Lake Refresh, опублікувавши їх орієнтовну ціну.

Про це повідомляє ComputerBase.

Читайте також: Intel анонсувала вихід дискретних відеокарт: дата релізу та промо-ролик

Очолить нове сімейство центральних процесорів, як відомо, Intel Core i9-9900K. Він має вісім ядер з підтримкою Hyper-Threading, 16 МБ кеш-пам'яті третього рівня і працює на номінальній частоті в 3,6 ГГц. Залежно від числа використовуваних ядер і характеру навантаження в boost-режимі його частота буде підвищуватися до позначки 4,7-5 ГГц.

Ціна на процесори Intel 9000 серії
Ціна на процесори Intel 9000 серії

У європейському роздробі за перший 8-ядерний чіп для масової платформи Intel LGA1151 доведеться віддати 560 євро (близько 18 140 гривень), а на сходинку нижче розташувався Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоків, 3,6 / 4,9 ГГц) і він буде доступний за ціною 435 євро (близько 14 090 гривень). Для порівняння, "ювілейний" Intel Core i7-8086K (6 ядер / 12 потоків, 4/5 ГГц) можна придбати за 415 євро (близько 13 440 гривень), а найближче рішення конкурента – AMD Ryzen 7 2700X (8 ядер / 16 потоків, 3,7 / 4 , 3 ГГц) оцінюється європейськими магазинами в 315 євро (близько 10 200 гривень).

Intel Coffee Lake Refresh
Процесори Intel Coffee Lake Refresh презентують в жовтні

Варто відзначити, що реліз процесорів Intel Coffee Lake Refresh, за наявною інформацією, відбудеться в жовтні. Нові CPU будуть підтримуватися вже доступними у продажу материнськими палатами на чіпсетах 300 серії, а старші рішення зможуть похизуватися припоєм під кришкою.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Ціни Intel
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
сьогодні, 09:01 Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
сьогодні, 08:43 Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
Юрій Бутусов
З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах
сьогодні, 08:03 З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах
День незалежності-2018: історія свята
сьогодні, 07:55 День незалежності-2018: історія свята
Настя Сукач
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук