З'явилася ціна процесорів Intel Coffee Lake Refresh

Технічні характеристики процесорів Intel Core 9000 серії вже давно не тримають в секреті, а от ціни на новинки залишаються невідомі. Проте деякі європейські інтернет-магазини вирішили не очікувати команди від компанії Intel і розпочали приймати попередні замовлення на старші чіпи Coffee Lake Refresh, опублікувавши їх орієнтовну ціну.

Про це повідомляє ComputerBase.

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Очолить нове сімейство центральних процесорів, як відомо, Intel Core i9-9900K. Він має вісім ядер з підтримкою Hyper-Threading, 16 МБ кеш-пам'яті третього рівня і працює на номінальній частоті в 3,6 ГГц. Залежно від числа використовуваних ядер і характеру навантаження в boost-режимі його частота буде підвищуватися до позначки 4,7-5 ГГц.



Ціна на процесори Intel 9000 серії

У європейському роздробі за перший 8-ядерний чіп для масової платформи Intel LGA1151 доведеться віддати 560 євро (близько 18 140 гривень), а на сходинку нижче розташувався Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоків, 3,6 / 4,9 ГГц) і він буде доступний за ціною 435 євро (близько 14 090 гривень). Для порівняння, "ювілейний" Intel Core i7-8086K (6 ядер / 12 потоків, 4/5 ГГц) можна придбати за 415 євро (близько 13 440 гривень), а найближче рішення конкурента – AMD Ryzen 7 2700X (8 ядер / 16 потоків, 3,7 / 4 , 3 ГГц) оцінюється європейськими магазинами в 315 євро (близько 10 200 гривень).



Процесори Intel Coffee Lake Refresh презентують в жовтні

Варто відзначити, що реліз процесорів Intel Coffee Lake Refresh, за наявною інформацією, відбудеться в жовтні. Нові CPU будуть підтримуватися вже доступними у продажу материнськими палатами на чіпсетах 300 серії, а старші рішення зможуть похизуватися припоєм під кришкою.

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