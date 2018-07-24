З'явилася ймовірна дата анонсу Google Pixelbook нового покоління

Автор IT-блогу Еван Бласс розповів, що корпорація Google готує до випуску портативний комп'ютер Pixelbook другого покоління. Варто зазначити, що зазвичай витоки Бласса виявляються достовірними.

Про це повідомляється на офіційній сторінці блогера у Twitter.

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Google анонсувала ноутбук Pixelbook на базі операційної системи Chrome OS ще в жовтні минулого року. Пристрій одержав 12,3-дюймовий сенсорний дисплей з роздільною здатністю 2400 × 1600 пікселів. Екран можна обертати на 360 градусів для використання комп'ютера в режимі планшета. Конфігурація може включати процесор Intel Core i5 або i7, до 16 ГБ оперативної пам'яті і SSD об'ємом до 512 ГБ.

Презентація Google Pixelbook першого покоління – дивіться відео

Pixelbook другого покоління, як зазначається, отримає дисплей з вузькими рамками, ширина яких зменшиться в порівнянні з оригінальною моделлю. Швидше за все, новинка успадкує конструкцію корпусу у прабатька, тобто буде обладнана кришкою, що обертається на 360 градусів.

Add to this fall hardware lineup a second-generation Pixelbook, with smaller bezels, scheduled to ship before the end of the year. — Evan Blass (@evleaks) 22 липня 2018 р.

Спостерігачі кажуть, що Pixelbook другого покоління, швидше за все, отримає процесор Intel або Qualcomm. На жаль, технічні характеристики поки тримаються в секреті.



Google Pixelbook другого покоління може побачити світ вже наступної осені

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Анонс портативного комп'ютера очікується наступної осені. Еван Бласс повідомляє, що ноутбук дебютує разом зі смартфонами Pixel 3 і Pixel 3 XL, навушниками Pixel Buds другого покоління і "розумними" наручними годинниками під брендом Pixel.

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