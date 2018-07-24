11:59
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

З'явилася ймовірна дата анонсу Google Pixelbook нового покоління

99 Читать новость на русском
Google Pixelbook
Google Pixelbook / Фото з вільних джерел

Автор IT-блогу Еван Бласс розповів, що корпорація Google готує до випуску портативний комп'ютер Pixelbook другого покоління. Варто зазначити, що зазвичай витоки Бласса виявляються достовірними.

Про це повідомляється на офіційній сторінці блогера у Twitter.

Читайте також:  В Google Chrome для Android з'явиться нова цікава функція

Google анонсувала ноутбук Pixelbook на базі операційної системи Chrome OS ще в жовтні минулого року. Пристрій одержав 12,3-дюймовий сенсорний дисплей з роздільною здатністю 2400 × 1600 пікселів. Екран можна обертати на 360 градусів для використання комп'ютера в режимі планшета. Конфігурація може включати процесор Intel Core i5 або i7, до 16 ГБ оперативної пам'яті і SSD об'ємом до 512 ГБ.

Презентація Google Pixelbook першого покоління – дивіться відео

 

Pixelbook другого покоління, як зазначається, отримає дисплей з вузькими рамками, ширина яких зменшиться в порівнянні з оригінальною моделлю. Швидше за все, новинка успадкує конструкцію корпусу у прабатька, тобто буде обладнана кришкою, що обертається на 360 градусів.

Спостерігачі кажуть, що Pixelbook другого покоління, швидше за все, отримає процесор Intel або Qualcomm. На жаль, технічні характеристики поки тримаються в секреті.

Google Pixelbook
Google Pixelbook другого покоління може побачити світ вже наступної осені

Читайте також: Google запустила сервіс Move Mirror: що він вміє

Анонс портативного комп'ютера очікується наступної осені. Еван Бласс повідомляє, що ноутбук дебютує разом зі смартфонами Pixel 3 і Pixel 3 XL, навушниками Pixel Buds другого покоління і "розумними" наручними годинниками під брендом Pixel.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети ноутбук Google
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему для Москви единственный шанс выиграть войну – закончить её
сьогодні, 11:00 Почему для Москви единственный шанс выиграть войну – закончить её
Павло Казарін 483
ЧС-1962 з футболу: жахливий землетрус, смертельна травма і "Великий Кульгавий"
сьогодні, 10:01 ЧС-1962 з футболу: жахливий землетрус, смертельна травма і "Великий Кульгавий"
223
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Що в Україні відбувається на ринку землі та якою повинна бути земельна реформа
сьогодні, 10:00 Що в Україні відбувається на ринку землі та якою повинна бути земельна реформа
Тетяна Острікова 205
Куди підуть гроші після підвищення тарифу на метро
сьогодні, 09:00 Куди підуть гроші після підвищення тарифу на метро
Тетяна Мартинюк 177
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук