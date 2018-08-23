17:32
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

З'явились нові подробиці про бюджетний iPhone 9

311 Читать новость на русском
Бюджетний iPhone 9: подробиці
Бюджетний iPhone 9: подробиці / iphonehacks.com

Нові дані про майбутній бюджетний смартфон iPhone 9 виявили у середовищі розробки Xcode. Інофрмацію про девайс виявив розробник Гільєрмо Рембо.

Про це повідомляє iphonehacks.

Як розповів розробник, 6,1-дюймовий iPhone 9, отримає процесор Apple A10 і дисплей DCI-P3. Решта апаратної начинки буде схожа як у iPhone 7. При цьому дизайн буде іншим "ще сучаснішим, ніж iPhone X".

Читайте також: Коли представлять нові iPhone 2018 – інсайдерська інформація

Пристрій також отримає LCD-дисплей з тонкими рамками. Також новий iPhone матиме підтримку підтримкою функції Face ID та отримає 3 ГБ оперативної пам'яті.

Також, за чутками, iPhone 9 буде підтримувати дві SIM-карти, однак така модель з'явиться лише на китайському ринку.

iPhone 9

Так може виглядати iPhone 9

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони iPhone
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
сьогодні, 17:02 У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
Семен Кабакаєв
Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями
сьогодні, 16:00 Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями
Дмитро Гнап
День прапора – чому для України настільки важливе бойове знамено
сьогодні, 15:01 День прапора – чому для України настільки важливе бойове знамено
Дід Панас
Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді
сьогодні, 14:00 Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді
Дмитро Гнап
Эффект бумеранга: что может помешать Путину "выжить"
сьогодні, 13:02 Эффект бумеранга: что может помешать Путину "выжить"
Павло Казарін
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Xiaomi готує смартфон під новим брендом Poco: коли представлять новинку
 13 серпня , 22:03
Huawei презентували P20 і P20 Pro – смартфони з "найкращою на ринку камерою"
 27 березня , 17:05
За користувачами Android шпигують у 50 разів частіше, ніж за власниками iPhone
 25 серпня , 16:03
Якими кольорами дивуватиме смартфон Samsung Galaxy S10
24 серпня , 09:08
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук