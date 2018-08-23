З'явились нові подробиці про бюджетний iPhone 9

Нові дані про майбутній бюджетний смартфон iPhone 9 виявили у середовищі розробки Xcode. Інофрмацію про девайс виявив розробник Гільєрмо Рембо.

Про це повідомляє iphonehacks.

Як розповів розробник, 6,1-дюймовий iPhone 9, отримає процесор Apple A10 і дисплей DCI-P3. Решта апаратної начинки буде схожа як у iPhone 7. При цьому дизайн буде іншим "ще сучаснішим, ніж iPhone X".

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Пристрій також отримає LCD-дисплей з тонкими рамками. Також новий iPhone матиме підтримку підтримкою функції Face ID та отримає 3 ГБ оперативної пам'яті.

Також, за чутками, iPhone 9 буде підтримувати дві SIM-карти, однак така модель з'явиться лише на китайському ринку.

Так може виглядати iPhone 9

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